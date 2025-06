Sciopero dei trasporti 20 giugno 2025, sarà un venerdì nero. A rischio bus, metro, tram, treni e aerei

Ansa

Si prospetta un venerdì nero oggi, 20 giugno, per chi deve usare i mezzi di trasporto pubblici. È infatti il giorno dello sciopero nazionale proclamato dai sindacati autonomi Usb, Cub e Cobas. Lo sciopero è generale e riguarda quindi tutte le categorie, ma le difficoltà maggiori sono legate ai trasporti. Sono a rischio bus, metro, tram, treni, aerei, ma anche collegamenti marittimi.

Sciopero dei trasporti Italia

È indetto uno sciopero generale per l’intera giornata, che coinvolge il settore aereo, ferroviario, autostradale e trasporto pubblico locale. I sindacati coinvolti sono CUB/SGB/USB e SI-COBAS. La modalità di sciopero per il settore aereo è dalle 00.00 alle 23.59, per il ferroviario dalle 21.00 del 19/6 alle 21.00 del 20/6, per le autostrade dalle 22.00 del 19/6 alle 21.59 del 20/6 e per il trasporto pubblico locale e marittimo per 24 ore con varie modalità.

Sciopero dei trasporti Italia – Trasporto merci

È indetto uno sciopero di 8 ore, dalle 13.00 alle 21.00, per il personale della società Captrain Italia. I sindacati coinvolti sono FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL.

Sciopero dei trasporti Italia – Ferroviario

È indetto uno sciopero generale per l’intera giornata, che coinvolge il settore ferroviario. I sindacati coinvolti sono SI-COBAS. La modalità di sciopero per il settore ferroviario è dalle 21.00 del 19/6 alle 21.00 del 20/6.

