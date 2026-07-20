Sciopero dei trasporti 20 luglio 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il 20 luglio 2026 sono previsti cinque scioperi nel settore del trasporto pubblico locale in Italia. Questi scioperi sono programmati in varie città, con orari e modalità differenti, e coinvolgono il personale di diverse società di trasporto e sindacati. Di seguito tutti i dettagli relativi alle città, compagnie e orari degli scioperi di questa giornata.

Sciopero dei trasporti Genova

A Genova (Liguria) è indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 11.30 alle 15.30, che coinvolge il personale della società AMT di Genova. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato OST CUB TRASPORTI e riguarda il servizio di trasporto pubblico locale.

Sciopero dei trasporti Firenze

A Firenze (Toscana) sono previsti due scioperi nella stessa fascia oraria. Il primo riguarda il personale della società Autolinee Toscane Bacino Urbano di Firenze ex Linea e il secondo coinvolge il personale della società Autolinee Toscane Bacino Urbano di Firenze. Entrambi sono indetti per 4 ore, dalle 19.00 alle 23.00, con sindacato RSA FAISA-CISAL.

Sciopero dei trasporti Latina

A Latina (Lazio) è indetto uno sciopero della durata di 24 ore. Lo sciopero interessa il personale della società CSC Mobilità di Latina e viene proclamato dal sindacato OSR FAISA-CISAL per il servizio locale di trasporto pubblico.

Sciopero dei trasporti Prato

A Prato (Toscana), lo sciopero riguarda il personale della società Autolinee Toscane sede operativa di Prato. Lo stop durerà 8 ore, dalle 14.30 alle 22.30, indetto dal sindacato RSA FAISA-CISAL e interessa il servizio di trasporto pubblico locale.

Fonte: Mit