Sciopero dei trasporti 20 marzo 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il giorno 20 marzo 2026 sono previsti scioperi nel settore dei trasporti pubblici locali. In particolare, per questa data risulta un solo sciopero programmato sul territorio nazionale. A seguire, tutti i dettagli relativi allo sciopero attivo in questa giornata.

Roma (Regione Lazio) – Sciopero ATAC Linea Metro C

Nella città di Roma è stato indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 20:30 del 19 marzo alle 00:30 del 20 marzo. Lo sciopero riguarda il trasporto pubblico locale, con particolare riferimento al personale della società ATAC, Linea Metro C di Roma. L’iniziativa sindacale coinvolge le sigle OSR USB LAVORO PRIVATO e ORSA TPL. La categoria interessata è quella del personale incaricato presso la Linea Metro C.

Fonte: Mit