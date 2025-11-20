Sciopero dei trasporti 20 novembre 2025: città, orario inizio e fine

Il 20 novembre 2025 è previsto uno sciopero sul territorio italiano. In questa data, secondo i dati aggiornati, si registrerà un totale di 1 sciopero. Di seguito sono disponibili tutti i dettagli sugli scioperi in programma, con indicazione dell’area geografica, compagnie interessate, durata e sindacati coinvolti.
Sciopero del trasporto pubblico locale ad Ancona (Marche)
Per la giornata del 20 novembre 2025 è stato proclamato uno sciopero che coinvolge il trasporto pubblico locale nella regione Marche, con particolare riferimento alla provincia di Ancona. L’agitazione interessa il personale della società Conerobus di Ancona e avrà una durata di 8 ore: dalle 9.30 alle 17.30. Lo sciopero è indetto dai sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL, e riguarda la categoria del personale aderente alle organizzazioni citate.
Fonte: Mit