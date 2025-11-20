Sciopero dei trasporti 20 novembre 2025: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Il 20 novembre 2025 è previsto uno sciopero sul territorio italiano. In questa data, secondo i dati aggiornati, si registrerà un totale di 1 sciopero. Di seguito sono disponibili tutti i dettagli sugli scioperi in programma, con indicazione dell’area geografica, compagnie interessate, durata e sindacati coinvolti.

Sciopero del trasporto pubblico locale ad Ancona (Marche)

Per la giornata del 20 novembre 2025 è stato proclamato uno sciopero che coinvolge il trasporto pubblico locale nella regione Marche, con particolare riferimento alla provincia di Ancona. L’agitazione interessa il personale della società Conerobus di Ancona e avrà una durata di 8 ore: dalle 9.30 alle 17.30. Lo sciopero è indetto dai sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL, e riguarda la categoria del personale aderente alle organizzazioni citate.

Fonte: Mit