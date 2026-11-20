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Ansa

Per il 20 novembre 2026 sono previsti 6 scioperi a rilevanza nazionale, con possibili ricadute sui trasporti e su altri settori pubblici e privati. Di seguito i dettagli degli scioperi, con aree interessate, orari, categorie coinvolte e sindacati proclamanti.

Sciopero nazionale dei trasporti e di altri settori proclamato da CGIL

Lo sciopero interessa l’intera giornata del 20 novembre ed è rivolto ai settori pubblici e privati, compresi appalti e attività strumentali. Per i trasporti sono indicati appalti ferroviari, trasporto pubblico locale (TPL), taxi, NCC, trasporto marittimo, porti, circolazione e sicurezza stradale, merci e logistica, con modalità diverse. La categoria è quella dei lavoratori dei settori pubblici e privati, anche in appalto e strumentali; non sono indicate singole aziende. La mobilitazione è proclamata da CGIL e ha rilevanza nazionale, in Italia.

Sciopero nazionale dei settori pubblici e privati proclamato da CLAP, CONF. COBAS e SIAL-COBAS

È previsto uno sciopero per l’intera giornata del 20 novembre, con esclusione del servizio di trasporto passeggeri. La proclamazione riguarda le categorie pubbliche e private e indica l’esclusione del trasporto ferroviario, delle merci su rotaia e di varie aziende di TPL. Non sono specificate singole aziende; l’area interessata è l’intera Italia. I sindacati proclamanti sono CLAP/CONF. COBAS/SIAL-COBAS.

Sciopero nazionale del personale di macchina e di bordo del Gruppo FS

Il personale di macchina e di bordo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane è interessato da uno sciopero di 23 ore, dalle 21:00 del 20 novembre alle 20:00 del 21 novembre. La mobilitazione riguarda il servizio ferroviario ed è proclamata dall’Assemblea nazionale PDM/PDB Gruppo FSI. L’area indicata è nazionale, in Italia.

Sciopero nazionale del personale delle imprese ferroviarie proclamato da CAT

È previsto uno sciopero di 23 ore, dalle 21:00 del 20 novembre alle 20:00 del 21 novembre, nei settori ferroviario e del trasporto merci su rotaia. Sono coinvolti i lavoratori delle imprese che svolgono attività ferroviaria; non sono indicate singole aziende. La protesta è proclamata da CAT e interessa l’intera Italia.

Sciopero nazionale dei settori ferroviario, merci su rotaia e TPL proclamato da CUB Trasporti e SGB Ferrovie

Lo sciopero riguarda il settore ferroviario e il trasporto merci su rotaia per 23 ore, dalle 21:00 del 20 novembre alle 20:00 del 21 novembre. È inoltre indicata l’intera prestazione del 21 novembre per il TPL. La categoria coinvolta è il personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria; non sono specificate singole aziende. I sindacati proclamanti sono CUB Trasporti/SGB Ferrovie. La mobilitazione ha rilevanza nazionale, in Italia.

Sciopero nazionale dei settori pubblici e privati proclamato da CIB-UNICOBAS

È proclamato uno sciopero per l’intera giornata del 20 novembre, che interessa le categorie pubbliche e private con esclusione del settore dei trasporti. Non sono indicate singole aziende o ulteriori dettagli sui servizi coinvolti. L’area interessata è l’intera Italia e il sindacato proclamante è CIB-UNICOBAS.

Fonte: Mit