Sciopero dei trasporti 20 ottobre 2025: Bari, 24 ORE

Foto di Virgilio Motori

Virgilio Motori

Redazione

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Pubblicato: 20 Ottobre 2025 08:00

Sciopero dei trasporti 20 ottobre 2025: Bari, 24 ORE
Ansa

Sciopero dei trasporti 20 ottobre 2025: Bari, 24 ORE

Il 20 ottobre 2025 è previsto un solo sciopero nel settore dei trasporti in Italia. Di seguito i dettagli relativi a questo sciopero locale che interesserà la città di Bari in Puglia, con informazioni su modalità, sindacati coinvolti, categoria e tipo di servizio interessato.

Sciopero dei trasporti Bari

È indetto uno sciopero di 24 ORE nel settore del Trasporto pubblico locale che coinvolge il personale della società PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE DI BARI. Lo sciopero si svolgerà nell’intera giornata del 20 ottobre 2025 nella provincia di Bari, regione Puglia.

I sindacati promotori dell’astensione dal lavoro sono OST UILT-UIL/UGL-FNA. La proclamazione e la ricezione dello sciopero risalgono entrambe al 25 settembre 2025.

Fonte: Mit

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.