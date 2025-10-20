Sciopero dei trasporti 20 ottobre 2025: Bari, 24 ORE
Il 20 ottobre 2025 è previsto un solo sciopero nel settore dei trasporti in Italia. Di seguito i dettagli relativi a questo sciopero locale che interesserà la città di Bari in Puglia, con informazioni su modalità, sindacati coinvolti, categoria e tipo di servizio interessato.
Sciopero dei trasporti Bari
È indetto uno sciopero di 24 ORE nel settore del Trasporto pubblico locale che coinvolge il personale della società PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE DI BARI. Lo sciopero si svolgerà nell’intera giornata del 20 ottobre 2025 nella provincia di Bari, regione Puglia.
I sindacati promotori dell’astensione dal lavoro sono OST UILT-UIL/UGL-FNA. La proclamazione e la ricezione dello sciopero risalgono entrambe al 25 settembre 2025.
Fonte: Mit