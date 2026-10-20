Sciopero dei trasporti 20 ottobre 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Per il 20 ottobre 2026 sono previsti 3 scioperi in Italia. Di seguito i dettagli sulle aree interessate, i servizi coinvolti, gli orari e i sindacati che li hanno proclamati.

Sciopero del trasporto merci in Calabria

È previsto in tutta la Calabria un fermo di 120 ore, dalle 00.01 del 16 ottobre alle 24.00 del 20 ottobre, del servizio di trasporto merci per conto terzi. L’iniziativa riguarda le imprese aderenti a Fedralog nella regione ed è stata proclamata da FEDRALOG CALABRIA.

Sciopero del trasporto pubblico locale a Udine

Il personale della società Arriva Udine di Udine, in Friuli-Venezia Giulia, aderisce a uno sciopero di 9 ore, dalle 15.00 alle 24.00, che coinvolge il trasporto pubblico locale. La protesta è stata proclamata da ASI-AU ASSOCIAZIONE SINDACALE INDIPENDENTE.

Sciopero del trasporto merci in Sicilia

In tutte le province della Sicilia è previsto un fermo di 120 ore, dalle 00.01 del 16 ottobre alle 24.00 del 20 ottobre, per il servizio di autotrasporto merci per conto terzi. Lo sciopero è stato proclamato dal COMITATO TRASPORTO SICILIANO.

Fonte: Mit