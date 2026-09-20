Sciopero dei trasporti 20 settembre 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il 20 settembre 2026 in Italia è previsto 1 sciopero nazionale che coinvolge il settore del trasporto merci ferroviario. Nell’articolo di seguito vengono riportati tutti i dettagli relativi alle modalità, alle categorie di personale e ai sindacati coinvolti nello sciopero proclamato per la giornata.

Italia: Sciopero nazionale trasporto merci

Per la giornata del 20 settembre 2026 è stato proclamato uno sciopero di 8 ore, che avrà luogo dalle 22:00 del 20 settembre alle 5:59 del 21 settembre. Lo sciopero interessa l’intero territorio nazionale e coinvolge il personale della società SBB Cargo Italia del settore trasporto merci ferroviario. L’azione sindacale è stata indetta dal sindacato OSR ORSA FERROVIE e riguarda la categoria Personale Soc. SBB Cargo Italia.

Fonte: Mit