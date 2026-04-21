Sciopero dei trasporti 21 aprile 2026: città, orario inizio e fine

Il 21 aprile 2026 l’Italia sarà interessata da uno sciopero che riguarderà il settore dei trasporti pubblici locali. In questo articolo sono riportati nel dettaglio i dati aggiornati relativi agli scioperi previsti per questa data, con tutte le informazioni su regione, città, aziende, categorie coinvolte e modalità dello sciopero.
Sciopero dei trasporti Frosinone
Per la giornata del 21 aprile 2026 è previsto uno sciopero del trasporto pubblico locale nella città di Frosinone, nella regione Lazio. La protesta, di 24 ORE, coinvolge il personale della società Cialone Tour di Frosinone. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato USI CTS e interessa la categoria “PERSONALE SOC. CIALONE TOUR DI FROSINONE”. Lo sciopero ha rilevanza locale e potrebbe causare disagi agli spostamenti urbani e interurbani durante tutto l’arco della giornata.
Fonte: Mit