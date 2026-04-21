Sciopero dei trasporti 21 aprile 2026: città, orario inizio e fine

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Sciopero dei trasporti 21 aprile 2026: città, orario inizio e fine
Ansa
Quando inizia lo sciopero a Frosinone? Quali disagi ci saranno il 21 aprile? Chi ha proclamato lo sciopero?

Il 21 aprile 2026 l’Italia sarà interessata da uno sciopero che riguarderà il settore dei trasporti pubblici locali. In questo articolo sono riportati nel dettaglio i dati aggiornati relativi agli scioperi previsti per questa data, con tutte le informazioni su regione, città, aziende, categorie coinvolte e modalità dello sciopero.

Sciopero dei trasporti Frosinone

Per la giornata del 21 aprile 2026 è previsto uno sciopero del trasporto pubblico locale nella città di Frosinone, nella regione Lazio. La protesta, di 24 ORE, coinvolge il personale della società Cialone Tour di Frosinone. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato USI CTS e interessa la categoria “PERSONALE SOC. CIALONE TOUR DI FROSINONE”. Lo sciopero ha rilevanza locale e potrebbe causare disagi agli spostamenti urbani e interurbani durante tutto l’arco della giornata.

Fonte: Mit

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.