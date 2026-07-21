Sciopero dei trasporti 21 luglio 2026: città, orario inizio e fine

Il 21 luglio 2026 sono previsti diversi scioperi nel settore dei trasporti in Italia. In totale, si segnalano 7 scioperi che coinvolgono il comparto aereo, con interessamento di importanti aeroporti e società di gestione e handling su scala nazionale e regionale. Di seguito, tutti i dettagli sugli scioperi previsti il 21 luglio 2026 nelle diverse città e regioni italiane.
Sciopero settore aereo in Italia (Nazionale)
È stato indetto uno sciopero di 24 ore, dalle 00.00 alle 23.59, che coinvolge il personale della società Fedex Corporation dell’Aeroporto di Milano Malpensa. A proclamare lo sciopero sono i sindacati OST CUB TRASPORTI. Il servizio interessato è quello aereo e l’ambito è di rilevanza nazionale.
Un altro sciopero nazionale riguarda il personale navigante della società EasyJet Airlines Limited, sempre della durata di 24 ore (dalle 00.00 alle 23.59). Lo sciopero è promosso dal sindacato USB LAVORO PRIVATO e interessa tutti gli aeroporti in Italia.
Ancora a livello nazionale in tutta Italia, viene proclamato uno sciopero di 24 ore (dalle 00.00 alle 23.59) che coinvolge il personale delle società Alha e MLE-BCUBE all’Aeroporto di Milano Malpensa, con la partecipazione sindacale di OST CUB TRASPORTI e USB LAVORO PRIVATO.
Sciopero settore aereo in Calabria (Regionale)
Per l’intera regione Calabria, e in tutte le sue province, è previsto uno sciopero di 24 ore, dalle 00.00 alle 24.00. Lo sciopero interessa il personale della società SACAL GH presso l’Aeroporto di Lamezia Terme (CZ) ed è stato proclamato dal sindacato OSR UGL-TA.
Sciopero settore aereo in Campania (Interregionale)
Nella regione Campania viene indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 10.00 alle 14.00, che coinvolge il personale aeroportuale delle società GH Napoli e Sky Service di Napoli e Salerno. Lo sciopero è proclamato dal sindacato OSR FAST-CONFSAL e riguarda tutte le province della regione.
Sciopero settore aereo in Sardegna (Interregionale e Regionale)
In Sardegna, in tutte le province, lo sciopero coinvolge il personale della società GEASAR presso l’Aeroporto di Olbia con una durata di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00. L’organizzazione sindacale è OSR UGT-TA.
Sempre in Sardegna, lo stesso giorno e nella stessa fascia oraria (4 ore, dalle 13.00 alle 17.00), è previsto uno sciopero che coinvolge il personale della società SOGEAAL presso l’Aeroporto di Alghero (SS), proclamato dal sindacato OSP UGL-TA.
Fonte: Mit