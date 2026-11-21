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Ansa

Per sabato 21 novembre 2026 sono previsti 5 scioperi nei trasporti: quattro con rilevanza nazionale e uno a Verona. Le iniziative interessano il settore ferroviario, il trasporto merci su rotaia e, in un caso, il trasporto pubblico locale. Di seguito i dettagli degli scioperi previsti.

Sciopero dei trasporti in Italia: settore ferroviario e trasporto pubblico locale

È previsto uno sciopero nazionale del personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria, proclamato da CUB Trasporti e SGB Ferrovie. Per il settore ferroviario e il trasporto merci su rotaia la durata indicata è di 23 ore, dalle 21:00 del 20 novembre alle 20:00 del 21 novembre; per il trasporto pubblico locale è indicata l’intera prestazione del 21 novembre. Nel dato disponibile non sono specificate le singole compagnie coinvolte.

Sciopero dei trasporti in Italia: personale di macchina e di bordo del Gruppo FS

È proclamato uno sciopero nazionale di 23 ore, dalle 21:00 del 20 novembre alle 20:00 del 21 novembre, per il personale di macchina e di bordo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. La mobilitazione è indetta dall’Assemblea nazionale PDM/PDB Gruppo FSI e riguarda il servizio ferroviario.

Sciopero dei trasporti in Italia: imprese ferroviarie e merci su rotaia

È previsto uno sciopero nazionale di 23 ore, dalle 21:00 del 20 novembre alle 20:00 del 21 novembre, proclamato dal sindacato CAT. È coinvolto il personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria; la modalità indicata riguarda il settore ferroviario e il trasporto merci su rotaia. Le singole compagnie non sono specificate nel dato disponibile.

Sciopero dei trasporti in Italia: merci su rotaia

Il sindacato CAT ha proclamato uno sciopero nazionale di 8 ore, dalle 09:00 alle 17:00 del 21 novembre, per il personale di bordo, di macchina e i tecnici polifunzionali treno di Soc. Sangritana, EVM Rail, Ermes Rail, LTE, TX Logistik, Altmann Rail e BLS Cargo. È interessato il trasporto merci ferroviario.

Sciopero dei trasporti a Verona

Nel territorio di Verona, in Veneto, è previsto uno sciopero locale di 8 ore, dalle 09:01 alle 17:00 del 21 novembre. La mobilitazione, indetta da OSR ORSA Ferrovie, riguarda il personale manutenzione e ingegneria della società RFI, DOIT Verona, Unità territoriale Sud. Il servizio coinvolto è quello ferroviario.

Fonte: Mit