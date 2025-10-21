Sciopero dei trasporti 21 ottobre 2025: città, orario inizio e fine

Il giorno 21 ottobre 2025 sono previsti 3 scioperi nel settore dei trasporti in Italia. Questi riguardano principalmente il settore ferroviario a livello nazionale e il trasporto pubblico locale nella città di Bergamo. Di seguito i dettagli specifici per ciascuno sciopero.
Sciopero dei trasporti Bergamo
È indetto uno sciopero di 4 ore: dalle 17.00 alle 21.00 nel settore del trasporto pubblico locale nella città di Bergamo, regione Lombardia. Lo sciopero coinvolge il personale della società Arriva Italia Bacino di Bergamo e interessa la categoria del personale SOC. I sindacati promotori sono OST FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL/FAISA-CISAL.
Sciopero dei trasporti Italia (Nazionale) – Ferroviario
Per l’intera giornata del 21 ottobre 2025 è previsto uno sciopero nazionale nel settore ferroviario, con modalità di 24 ore. Coinvolge il personale SOC. RFI impianti manutenzione infrastrutture. I sindacati promotori sono ASSEMBLEA NAZIONALE LAVORATORI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA RFI e COBAS LAVORO PRIVATO/COORDINAMENTO FERROVIERI.
Fonte: Mit