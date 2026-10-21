Sciopero dei trasporti 21 ottobre 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il 21 ottobre 2026 è previsto 1 sciopero in Italia. Di seguito i dettagli dello sciopero in programma.

Sciopero dei trasporti Genova

A Genova, in Liguria, è indetto uno sciopero territoriale di 4 ore, dalle 11.30 alle 15.30, che coinvolge il trasporto pubblico locale. È interessato il personale della società AMT di Genova. Lo sciopero è indetto da OST UGL AUTOFERRO e RSA.

Fonte: Mit