Sciopero dei trasporti 21 settembre 2026: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Il giorno 21 settembre 2026 saranno interessate da tre diversi scioperi varie zone d’Italia, con ripercussioni su servizi essenziali di trasporto merci, ferroviario e trasporto pubblico locale. L’articolo dettaglia qui di seguito, per ogni area coinvolta, il tipo di servizio, gli orari, i sindacati e le società interessate dagli scioperi previsti per questa giornata.

Sciopero trasporto ferroviario Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna, lo sciopero coinvolge il personale della TRENITALIA Divisione Customer Operations nelle sedi di Bologna, Reggio Emilia (storica e AV Mediopadana), e Rimini. La protesta durerà 8 ore, dalle 09:01 alle 17:00 e riguarda i dipendenti operanti nella regione. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/ORSA FERROVIE.

Sciopero trasporto pubblico locale Roma

Nella provincia di Roma, e in particolare nei comuni di Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma e Lanuvio, è previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 8:30 alle 12:30, relativo al trasporto pubblico locale. Il personale della società AGO UNO sarà coinvolto nella mobilitazione, indetta dal sindacato OSR USB LAVORO PRIVATO.

Sciopero trasporto merci Nazionale

A livello nazionale, il personale della società SBB Cargo Italia sarà interessato da uno sciopero che avrà luogo dalla sera del 20 settembre fino alle prime ore del 21 settembre. In dettaglio, sono 8 ore di astensione dal lavoro: dalle 22:00 del 20 settembre alle 05:59 del 21 settembre su tutte le tratte italiane. Lo sciopero è organizzato dal sindacato OSR ORSA FERROVIE.

Fonte: Mit