Sciopero dei trasporti 22 giugno 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il giorno 22 giugno 2026 sono previsti 2 scioperi nel settore del trasporto pubblico locale in Italia. In particolare, gli scioperi coinvolgeranno le regioni Puglia e Calabria. Di seguito, tutti i dettagli relativi agli orari, alle compagnie e ai sindacati coinvolti in ciascuno sciopero nella giornata.

Sciopero dei trasporti Lecce

Nella città di Lecce (regione Puglia), è previsto uno sciopero di 3 ore, dalle 9.30 alle 12.30, che coinvolgerà il personale della Società SGM di Lecce appartenente al settore del trasporto pubblico locale. Lo sciopero è stato indetto dal sindacato OST UILT-UIL e riguarda la categoria “Personale Soc. SGM di Lecce”.

Sciopero dei trasporti Calabria (tutte le province)

Nella regione Calabria (tutte le province), è stato proclamato uno sciopero di 4 ore, dalle 11.50 alle 15.50, e riguarda il settore del trasporto pubblico locale, in particolare il personale della Società Ferrovie della Calabria. Il sindacato promotore dello sciopero è OSR FAISA-CISAL e la categoria coinvolta è “Personale Soc. Ferrovie della Calabria”.

Fonte: Mit