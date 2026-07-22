Sciopero dei trasporti 22 luglio 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il 22 luglio 2026 si prevedono due scioperi di rilevanza nazionale che coinvolgeranno il settore marittimo in Italia. In questo articolo forniamo una panoramica sintetica sugli scioperi previsti per la giornata, con dettagli su orari, soggetti coinvolti, sindacati promotori e le modalità di adesione. Di seguito tutti i dettagli degli scioperi previsti per questa data.

Italia: Scioperi nel settore marittimo

È previsto uno sciopero di 24 ore, dalle 12:00 del 22 luglio alle 11:59 del 23 luglio 2026, che interesserà l’intero territorio italiano e coinvolgerà il personale della società Grandi Navi Veloci. Lo sciopero riguarda il servizio marittimo ed è stato indetto dal sindacato CSLE. La categoria interessata è il personale della società Grandi Navi Veloci.

Un ulteriore sciopero, sempre a carattere nazionale e per il settore marittimo, è previsto con le stesse modalità: 24 ore, dalle 12:00 del 22 luglio alle 12:00 del 23 luglio 2026. In questo caso lo sciopero riguarda il personale navigante della società Grandi Navi Veloci, con il sindacato ORSA MARITTIMI quale promotore.

Fonte: Mit