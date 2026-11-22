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Ansa

Per il 22 novembre 2026 sono previsti 2 scioperi nel settore aereo. Di seguito i dettagli sulle città interessate, gli orari, le categorie coinvolte e i sindacati che hanno proclamato le agitazioni.

Sciopero dei trasporti Milano

È previsto uno sciopero nazionale di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, che coinvolge il personale della società ENAV dell’aeroporto di Milano Malpensa. L’agitazione riguarda il servizio aereo ed è indetta dai sindacati RSA FAST-CONFSAL-AV.

Sciopero dei trasporti Venezia

È previsto uno sciopero interregionale di 24 ore, dalle 00.00 alle 23.59, che coinvolge il personale della società Sicuritalia IVRI all’aeroporto Marco Polo di Venezia. L’agitazione riguarda il servizio aereo ed è indetta dal sindacato OST FISASCAT-CISL.

Fonte: Mit