Sciopero dei trasporti 22 settembre 2025: città, orario inizio e fine

Il 22 settembre 2025 sono previsti quattro scioperi nel settore dei trasporti in Italia. In questo articolo troverai tutti i dettagli sugli scioperi annunciati, con informazioni su città, orari di inizio e fine, compagnie coinvolte, sindacati promotori e categorie interessate.
Italia – Sciopero generale nazionale
Per l’intera giornata del 22 settembre 2025 è indetto uno sciopero generale che coinvolge tutte le categorie pubbliche e private su scala nazionale. Lo sciopero riguarda diversi settori:
Ferroviario: dalle 00.00 alle 23.00 del 22/9;
Trasporto pubblico locale (TPL), marittimo, merci e logistica: 24 ore con varie modalità;
Taxi: dalle 00.00 alle 23.59.
Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato USB e interessa tutte le province d’Italia.
Italia – Sciopero generale nazionale (altre sigle)
Un altro sciopero generale è previsto sempre su scala nazionale per il 22 settembre 2025, coinvolgendo tutte le categorie pubbliche e private. Le modalità sono:
Trasporto merci su rotaia: dalle 21.00 del 21/9 alle 21.00 del 22/9;
Autostrade: dalle 22.00 del 21/9 alle 22.00 del 22/9;
Porti: intera giornata.
I sindacati promotori sono CUB, SGB, ADL Varese e USI-CIT. Lo sciopero interessa tutte le province d’Italia.
Emilia-Romagna – Trasporto pubblico locale
Nella regione Emilia-Romagna, in tutte le province, sono previsti due scioperi che coinvolgono il personale della società SETA nei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza:
Il primo sciopero, indetto da OSR USB Lavoro Privato, ha una durata di 24 ore con varie modalità.
Il secondo sciopero, proclamato da OSR ORSA Autoferro TPL, durerà 4 ore, dalle 16.01 alle 20.00 e coinvolge anch’esso il personale della società SETA nei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza.
Fonte: Mit