Sciopero dei trasporti 22 settembre 2025: città, orario inizio e fine

Il 22 settembre 2025 sono previsti quattro scioperi nel settore dei trasporti in Italia. In questo articolo troverai tutti i dettagli sugli scioperi annunciati, con informazioni su città, orari di inizio e fine, compagnie coinvolte, sindacati promotori e categorie interessate.

Italia – Sciopero generale nazionale

Per l’intera giornata del 22 settembre 2025 è indetto uno sciopero generale che coinvolge tutte le categorie pubbliche e private su scala nazionale. Lo sciopero riguarda diversi settori:

Ferroviario: dalle 00.00 alle 23.00 del 22/9;

Trasporto pubblico locale (TPL), marittimo, merci e logistica: 24 ore con varie modalità;

Taxi: dalle 00.00 alle 23.59.

Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato USB e interessa tutte le province d’Italia.

Italia – Sciopero generale nazionale (altre sigle)

Un altro sciopero generale è previsto sempre su scala nazionale per il 22 settembre 2025, coinvolgendo tutte le categorie pubbliche e private. Le modalità sono:

Trasporto merci su rotaia: dalle 21.00 del 21/9 alle 21.00 del 22/9;

Autostrade: dalle 22.00 del 21/9 alle 22.00 del 22/9;

Porti: intera giornata.

I sindacati promotori sono CUB, SGB, ADL Varese e USI-CIT. Lo sciopero interessa tutte le province d’Italia.

Emilia-Romagna – Trasporto pubblico locale

Nella regione Emilia-Romagna, in tutte le province, sono previsti due scioperi che coinvolgono il personale della società SETA nei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza:

Il primo sciopero, indetto da OSR USB Lavoro Privato, ha una durata di 24 ore con varie modalità.

Il secondo sciopero, proclamato da OSR ORSA Autoferro TPL, durerà 4 ore, dalle 16.01 alle 20.00 e coinvolge anch’esso il personale della società SETA nei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza.

Fonte: Mit