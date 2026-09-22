Sciopero dei trasporti 22 settembre 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il 22 settembre 2026 è previsto uno sciopero nel settore dei trasporti in Italia. In particolare, è stato proclamato 1 sciopero che coinvolge la regione Umbria e riguarda il trasporto pubblico locale. Di seguito forniamo tutti i dettagli relativi a questa mobilitazione, inclusi settori coinvolti, durata, sindacati e area geografica interessata.

Sciopero dei trasporti Umbria

In Umbria è stato proclamato uno sciopero regionale che coinvolge tutte le province della regione. L’astensione dal lavoro riguarda il trasporto pubblico locale e in particolare il personale della società Busitalia Sita Nord Regione Umbria. Lo sciopero, che si svolgerà per l’intera giornata (24 ORE: VARIE MODALITÀ), è stato indetto dal sindacato OSR USB Lavoro Privato. La mobilitazione interesserà quindi il servizio autobus e altri mezzi pubblici gestiti dalla compagnia coinvolta, impattando la mobilità urbana ed extraurbana della regione.

Fonte: Mit