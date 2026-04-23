Sciopero dei trasporti 23 aprile 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Nel giorno 23 aprile 2026 è previsto in Italia uno sciopero nel settore dei trasporti. Di seguito riportiamo tutte le informazioni essenziali e i dettagli relativi all’unico sciopero proclamato per questa data, indicando area geografica, durata, sindacati coinvolti e tipologia di servizi interessati.

Sciopero ferroviario Calabria

In Calabria è indetto uno sciopero di 8 ore, dalle 10.00 alle 17.59, che riguarda il settore ferroviario su tutte le province. Interessato il personale della RFI – Sala Circolazione e Orario di Reggio Calabria e delle Unità Circolazione Calabria – Direzione Circolazione e Orario COA RC. Lo sciopero è stato proclamato dalle sigle sindacali OSR FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e coinvolge la categoria del personale della società menzionata.

Si precisa che lo sciopero ha rilievo regionale eccessivo principalmente sulle attività di gestione della circolazione dei treni.

Fonte: Mit