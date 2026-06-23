Sciopero dei trasporti 23 giugno 2026: città, orario inizio e fine

Il giorno 23 giugno 2026 saranno previsti tre scioperi principali che interesseranno il settore dei trasporti ferroviari e del trasporto pubblico locale in alcune città e regioni italiane. Nell’articolo che segue, sono elencati in dettaglio tutti gli scioperi previsti per questa data, con indicazioni su orari, territori coinvolti, compagnie, sindacati e categorie di lavoratori interessati.
Sciopero dei trasporti a Napoli
È indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 12.45 alle 16.45, per il servizio di trasporto pubblico locale. Lo sciopero coinvolge il personale dell’area ferro della società ANM di Napoli. La protesta è stata proclamata dal sindacato OSR FISI e riguarda la categoria “Personale area ferro Soc. ANM di Napoli”.
Sciopero dei trasporti a Verona
Nel territorio di Verona, in Veneto, è stato programmato uno sciopero della durata di 8 ore, dalle 9.01 alle 17.00 che interessa il settore ferroviario. Sono coinvolti i lavoratori della manutenzione, dell’amministrazione e dell’ingegneria della società RFI DOIT Verona Unità Territoriale Sud. I sindacati promotori sono OSR ORSA FERROVIE e SLM-FAST-CONFSAL.
Sciopero dei trasporti in Sardegna (regionale)
In tutta la regione Sardegna, è stato proclamato uno sciopero di 8 ore, dalle 9.01 alle 17.00 per il personale equipaggi della società Trenitalia DOR Sardegna. Il settore coinvolto è quello ferroviario. A promuovere lo sciopero sono OSR ORSA FERROVIE e FAST-CONFSAL.
Fonte: Mit