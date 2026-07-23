Sciopero dei trasporti 23 luglio 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il giorno 23 luglio 2026 sono previsti quattro scioperi nel settore dei trasporti e nella logistica in Italia. I lavoratori coinvolti appartengono sia al comparto marittimo che ferroviario, con mobilitazioni di rilievo nazionale e locale. Qui di seguito vengono riportati tutti i dettagli degli scioperi che interesseranno diverse aree del Paese.

Sciopero Marittimo – Italia (Grandi Navi Veloci – CSLE)

È previsto uno sciopero di 24 ore, dalle 12.00 del 22 luglio alle 11.59 del 23 luglio, che coinvolge il personale della società Grandi Navi Veloci su tutto il territorio nazionale. Lo sciopero è stato indetto dal sindacato CSLE e riguarda la categoria Personale Soc. Grandi Navi Veloci. Servizio coinvolto: settore marittimo.

Sciopero Marittimo – Italia (Grandi Navi Veloci – ORSA MARITTIMI)

Un secondo sciopero nel settore marittimo riguarda il personale navigante della società Grandi Navi Veloci, indetto dal sindacato ORSA MARITTIMI. La mobilitazione ha una durata di 24 ore, con inizio alle 12.00 del 22 luglio e termine alle 12.00 del 23 luglio, su scala nazionale.

Sciopero Ferroviario – Veneto, Verona (RFI DOIT Verona Unità Territoriale Sud)

A Verona, nella regione Veneto, il personale di manutenzione, amministrativo e ingegneria della società RFI DOIT Verona Unità Territoriale Sud aderisce a uno sciopero di 24 ore dalle 21.00 del 23 luglio alle 20.59 del 24 luglio. Sono coinvolti i sindacati OSR ORSA FERROVIE/SLM-FAST-CONFSAL. Categoria interessata: personale di manutenzione, amministrativo ed ingegneria nel settore ferroviario.

Sciopero Plurisettoriale – Italia (Ferrovie e Trasporto Merci su Rotaia – CUB TRASPORTI/SGB)

Sul territorio nazionale è indetto uno sciopero di 24 ore per il settore ferroviario, trasporto merci su rotaia e trasporto pubblico locale (TPL). La mobilitazione inizierà alle 21.00 del 23 luglio e terminerà alle 20.59 del 24 luglio per il settore ferroviario e il trasporto merci; mentre per il TPL la protesta si estenderà all’intera giornata del 24 luglio. Sono interessate tutte le imprese che svolgono attività ferroviaria. Sindacati coinvolti: CUB TRASPORTI e SGB.

Fonte: Mit