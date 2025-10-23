Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online
Pubblicato: 23 Ottobre 2025 08:00
Sciopero dei trasporti 23 ottobre 2025: nessuno sciopero previsto
Per il giorno 23 ottobre 2025 non sono previsti scioperi nel settore dei trasporti in Italia. Di conseguenza, non ci sono agitazioni programmate né a livello nazionale né locale per questa data. Di seguito verranno riportati i dettagli degli scioperi previsti nei giorni immediatamente successivi.