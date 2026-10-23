Sciopero dei trasporti 23 ottobre 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Per il 23 ottobre 2026 sono previsti 2 scioperi in Italia. Di seguito i dettagli sulle categorie coinvolte, i servizi interessati, gli orari e i sindacati che li hanno proclamati.

Sciopero dei trasporti a Bari: operatori di esercizio

In Puglia, a Bari, è previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 19.45 alle 23.45, nel settore del trasporto pubblico locale. La protesta coinvolge gli operatori di esercizio della società Ferrovie Sud Est di Bari. È stata proclamata dai sindacati OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/FAISA-CISAL.

Sciopero dei trasporti a Bari: personale addetto alla gestione operativa autolinee

In Puglia, a Bari, è previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 19.45 alle 23.45, nel settore del trasporto pubblico locale. La protesta coinvolge il personale addetto alla gestione operativa autolinee (GOA) della società Ferrovie Sud Est di Bari. È stata proclamata dai sindacati OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/FAISA-CISAL.

Fonte: Mit