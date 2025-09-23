Sciopero dei trasporti 23 settembre 2025: città, orario inizio e fine

Foto di Virgilio Motori

Virgilio Motori

Redazione

Virgilio Motori, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dei Motori: il sito di riferimento del settore che racconta ogni giorno il mondo delle 2 e 4 ruote.

Pubblicato: 23 Settembre 2025 08:00

Sciopero dei trasporti 23 settembre 2025: città, orario inizio e fine
Ansa

Il 23 settembre 2025 non sono previsti scioperi dei trasporti in Italia. In questo articolo troverai sempre tutti gli aggiornamenti sugli scioperi in programma per la giornata, con dettagli su città, orari, compagnie coinvolte, sindacati e categorie interessate. Oggi, nessuno sciopero è stato proclamato per questa data.

Fonte: Mit

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.