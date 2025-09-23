Sciopero dei trasporti 23 settembre 2025: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dei Motori: il sito di riferimento del settore che racconta ogni giorno il mondo delle 2 e 4 ruote.

Ansa

Il 23 settembre 2025 non sono previsti scioperi dei trasporti in Italia. In questo articolo troverai sempre tutti gli aggiornamenti sugli scioperi in programma per la giornata, con dettagli su città, orari, compagnie coinvolte, sindacati e categorie interessate. Oggi, nessuno sciopero è stato proclamato per questa data.

Fonte: Mit