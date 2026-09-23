Sciopero dei trasporti 23 settembre 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il giorno 23 settembre 2026 è previsto in Italia uno sciopero che coinvolge il settore dei trasporti. Secondo i dati aggiornati, per questa data risultano programmati 1 sciopero. Di seguito tutti i dettagli utili su questo sciopero per pendolari, lavoratori e cittadini che utilizzano i servizi pubblici nelle aree interessate.

Marche: sciopero del trasporto pubblico locale

Per l’intera regione Marche è stato indetto uno sciopero della durata di 24 ORE che coinvolge il personale delle aziende di trasporto pubblico locale. L’azione di protesta è proclamata dal sindacato OSR USB LAVORO PRIVATO e riguarda tutte le province marchigiane. La categoria coinvolta è il personale delle aziende del trasporto pubblico locale della Regione Marche. Lo sciopero inizierà e terminerà nella giornata del 23 settembre 2026.

Fonte: Mit