Sciopero dei trasporti 24 aprile 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il 24 aprile 2026, in Italia, è previsto 1 sciopero che interesserà il settore dei trasporti pubblici. In questo articolo trovate la sintesi e i dettagli aggiornati sugli scioperi in programma oggi, con informazioni su città coinvolte, compagnie interessate, orari, sindacati e settori colpiti.

Sciopero trasporti Milano (Lombardia)

Nella giornata del 24 aprile 2026 è indetto uno sciopero di 8 ore che interessa il trasporto pubblico locale di Milano e provincia, coinvolgendo il personale delle società del Gruppo ATM di Milano. Lo sciopero riguarda diverse aziende e si svolge con modalità differenziate:

– ATM e NET Trezzo: dalle 8.45 alle 15.00

– NET Monza: dalle 14.50 a termine servizio 18.50

– Funicolare Como Brunate: dalle 8.30 alle 16.30

Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato CONFIAL-TRASPORTI. La categoria coinvolta è il personale delle società del gruppo ATM di Milano. La rilevanza è locale, e interessa sia Milano che la provincia limitrofa.

Fonte: Mit