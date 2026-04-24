Sciopero dei trasporti 24 aprile 2026: città, orario inizio e fine

Il 24 aprile 2026, in Italia, è previsto 1 sciopero che interesserà il settore dei trasporti pubblici. In questo articolo trovate la sintesi e i dettagli aggiornati sugli scioperi in programma oggi, con informazioni su città coinvolte, compagnie interessate, orari, sindacati e settori colpiti.
Sciopero trasporti Milano (Lombardia)
Nella giornata del 24 aprile 2026 è indetto uno sciopero di 8 ore che interessa il trasporto pubblico locale di Milano e provincia, coinvolgendo il personale delle società del Gruppo ATM di Milano. Lo sciopero riguarda diverse aziende e si svolge con modalità differenziate:
– ATM e NET Trezzo: dalle 8.45 alle 15.00
– NET Monza: dalle 14.50 a termine servizio 18.50
– Funicolare Como Brunate: dalle 8.30 alle 16.30
Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato CONFIAL-TRASPORTI. La categoria coinvolta è il personale delle società del gruppo ATM di Milano. La rilevanza è locale, e interessa sia Milano che la provincia limitrofa.
Fonte: Mit