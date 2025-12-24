Sciopero dei trasporti 24 dicembre 2025: città, orario inizio e fine

Il 24 dicembre 2025, in Italia, è previsto almeno uno sciopero che potrebbe interessare cittadini e lavoratori. Di seguito trovate i dettagli aggiornati relativi agli scioperi in programma per questa giornata, con informazioni su aree coinvolte, orari, sindacati e categorie interessate.
Italia: Sciopero nazionale del trasporto merci
Per la giornata del 24 dicembre 2025, è stato indetto uno sciopero nazionale di 72 ore, con inizio alle 00:00 del 22 dicembre e termine alle 24:00 del 24 dicembre. Lo sciopero coinvolge il settore Trasporto merci su tutto il territorio italiano. L’azione sindacale è promossa da FAO COBAS e riguarda il personale viaggiante dipendente della società Number 1 Logistic Group. Lo sciopero è stato proclamato in data 10 novembre 2025.
Fonte: Mit