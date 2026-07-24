Sciopero dei trasporti 24 luglio 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il giorno 24 luglio 2026 si svolgeranno quattro scioperi che coinvolgono il settore dei trasporti in diverse aree d’Italia. In questo articolo forniamo una panoramica essenziale sugli scioperi previsti, indicando i dettagli geografici, le società coinvolte, la durata, i sindacati promotori e i settori interessati. Di seguito sono elencate tutte le informazioni dettagliate sugli scioperi fissati per questa data.

Sciopero dei trasporti nelle Marche

È previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 11.00 alle 15.00, che interessa il trasporto pubblico locale sull’intero territorio della Regione Marche. Coinvolto il personale delle aziende di trasporto pubblico locale della regione. Lo sciopero è indetto dal sindacato OSR USB LAVORO PRIVATO.

Sciopero dei trasporti a Salerno (Campania)

È indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 9.00 alle 13.00, nel settore del trasporto pubblico locale a Salerno. È coinvolto il personale della società SITA SUD di Salerno. Lo sciopero è promosso dal sindacato OSP UGL AUTOFERRO.

Sciopero ferroviario nazionale (Italia)

A livello nazionale è previsto uno sciopero che coinvolge il settore ferroviario e il trasporto merci su rotaia per 24 ore, dalle 21.00 del 23 luglio alle 20.59 del 24 luglio. Lo sciopero riguarda il personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria, ed è indetto dai sindacati CUB TRASPORTI e SGB.

Sciopero ferroviario a Verona (Veneto)

A Verona è indetto uno sciopero di 24 ore (dalle 21.00 del 23 luglio alle 20.59 del 24 luglio) riguardante il settore ferroviario a rilevanza locale. Sono coinvolti il personale di manutenzione, amministrativo e ingegneria della società RFI DOIT Verona Unità Territoriale Sud. I sindacati promotori sono OSR ORSA FERROVIE e SLM-FAST-CONFSAL.

Fonte: Mit