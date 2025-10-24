Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Sciopero dei trasporti 24 ottobre 2025: Italia, orari di inizio e fine

Il 24 ottobre 2025 sono previsti in Italia tre scioperi nel settore dei trasporti. Questi coinvolgono sia il personale marittimo a livello nazionale sia il trasporto pubblico locale nella regione Friuli-Venezia Giulia. Di seguito i dettagli specifici sugli scioperi programmati per questa data.

Sciopero dei trasporti Friuli-Venezia Giulia – Udine

È indetto uno sciopero di 4 ore: dalle 17.20 alle 21.20 nel settore del Trasporto pubblico locale nella provincia di Udine, regione Friuli-Venezia Giulia. Lo sciopero interessa il personale della società Arriva Udine ed è proclamato dal sindacato ASI-AU Associazione Sindacale Indipendente. La categoria coinvolta è il personale della società Arriva Udine di Udine.

Sciopero dei trasporti Italia – Marittimo (Tirrenia CIN e Moby)

È indetto uno sciopero di 24 ore: dalle 15.30 del 24/10 alle 15.29 del 25/10 nel settore Marittimo a livello nazionale che coinvolge tutto il territorio italiano. Lo sciopero interessa il personale marittimo e amministrativo delle società di navigazione Tirrenia CIN e Moby. I sindacati promotori sono FEDERMAR-CISAL, UGL Mare e USB.

Sciopero dei trasporti Italia – Marittimo (Tirrenia CIN e Moby)

Un ulteriore sciopero di 24 ore: dalle 15.30 del 24/10 alle 15.29 del 25/10 è previsto nel settore Marittimo a livello nazionale, sempre per il personale marittimo delle società di navigazione Tirrenia CIN e Moby. Questo sciopero è indetto dal sindacato ORSA Marittimi.

