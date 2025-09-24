Sciopero dei trasporti 24 settembre 2025: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Il 24 settembre 2025 è previsto uno sciopero nel settore dei trasporti in Italia. In questa data, si registra 1 sciopero che coinvolge il trasporto pubblico locale nella provincia di Ancona, nella regione Marche. Di seguito tutti i dettagli sugli scioperi previsti per questa giornata, con informazioni su città coinvolte, orari, sindacati e categorie interessate.

Sciopero dei trasporti Ancona

È indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 11.30 alle 15.30, per il trasporto pubblico locale nella provincia di Ancona, regione Marche. Lo sciopero riguarda il personale della società Conerobus di Ancona. I sindacati promotori sono OSR FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL e la categoria coinvolta è il personale della società Conerobus di Ancona.

Fonte: Mit