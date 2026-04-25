Sciopero dei trasporti 25 aprile 2026: città, orario inizio e fine

Il 25 aprile 2026 in Italia si registra 1 sciopero a rilevanza nazionale che interessa il settore del trasporto merci. Di seguito, tutti i dettagli aggiornati sulla protesta nazionale e le informazioni utili su orari, categorie coinvolte, sindacati promotori e durata dello stop lavorativo.
Italia: Sciopero nazionale dei trasporti merci
Per il giorno 25 aprile 2026, è stato indetto uno sciopero nazionale che interessa il settore trasporto merci sull’intero territorio italiano. Lo sciopero è iniziato alle 00:00 del 20 aprile e terminerà alle 24:00 del 25 aprile, per un totale di 144 ore consecutive.
La protesta coinvolge tutte le province e regioni d’Italia, senza esclusioni territoriali. Il fermo riguarda i servizi di autotrasporto merci, promosso dal sindacato TRASPORTOUNITO, con la categoria dichiarata come “FERMO NAZIONALE SERVIZI AUTOTRASPORTO MERCI”.
Fonte: Mit