Sciopero dei trasporti 25 febbraio 2026: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Il giorno 25 febbraio 2026 sono previsti due scioperi nel settore dei trasporti in Italia. Gli scioperi coinvolgono sia il trasporto pubblico locale nella provincia di Bolzano che il settore aereo a livello nazionale. Di seguito tutti i dettagli su orari, città e categorie coinvolte.

Bolzano – Sciopero del trasporto pubblico locale

Il 25 febbraio 2026 è indetto uno sciopero della durata di 24 ore che coinvolge il trasporto pubblico locale nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige). L’agitazione riguarda il personale della Società SASA di Bolzano. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati OSR UGL, USB Lavoro Privato e ORSA Trasporti. Il servizio sarà quindi interessato per tutta la giornata, con inizio e fine sciopero previsti per il 25 febbraio.

Italia – Sciopero nazionale settore aereo

Per la data del 25 febbraio 2026 è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolge il personale di volo settore elicotteri della società Avincis Italia presso tutte le basi operative del territorio. L’agitazione riguarda la fascia oraria 00:00-23:59. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-TA e ANPAC. Si tratta di uno sciopero virtuale che interessa tutte le province del Paese.

Fonte: Mit