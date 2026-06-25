Sciopero dei trasporti 25 giugno 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il giorno 25 giugno 2026 è previsto in Italia uno sciopero che coinvolgerà il settore dei trasporti. In particolare, nella provincia di Venezia sarà indetto uno sciopero che interesserà una specifica categoria di lavoratori del trasporto pubblico locale. Di seguito tutti i dettagli su questo sciopero previsto per la giornata del 25 giugno 2026.

Sciopero del trasporto pubblico locale Venezia

Per la città di Venezia e la regione Veneto è stato indetto uno sciopero relativo al Trasporto pubblico locale. Lo sciopero interesserà il personale della società ATVO di Venezia e durerà 4 ore, con orario dalle 10.00 alle 14.00. Lo sciopero ha una rilevanza locale e coinvolge il personale della categoria “PERSONALE SOC. ATVO DI VENEZIA”.

L’agitazione sindacale è stata proclamata dalle sigle OSP SGB/FAST MOBILITÀ’. I lavoratori coinvolti nello sciopero svolgono un ruolo centrale nella mobilità della provincia lagunare, e la modalità di astensione dal servizio coinvolgerà dunque fasce orarie specifiche, con possibili disagi per gli utenti dei trasporti pubblici di Venezia nella fascia oraria indicata.

Fonte: Mit