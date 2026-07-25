Sciopero dei trasporti 25 luglio 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

In Italia, il giorno 25 luglio 2026, è stato annunciato 1 sciopero che interesserà il settore dei trasporti pubblici locali. Di seguito, riportiamo tutti i dettagli aggiornati sugli scioperi previsti, con le informazioni relative alle aree coinvolte, le aziende interessate, le modalità e i sindacati promotori.

Sciopero del Trasporto Pubblico Locale in Sardegna

Per la giornata di sabato 25 luglio 2026, nella regione Sardegna è indetto uno sciopero territoriale che coinvolge tutte le province (Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano). L’astensione riguarda il personale della Società ARST, con una durata di 8 ore secondo varie modalità indicate dalle strutture sindacali. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato OSR UGL Autoferrotranvieri e interessa il servizio di trasporto pubblico locale nelle aree menzionate.

Fonte: Mit