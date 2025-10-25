Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Sciopero dei trasporti 25 ottobre 2025: Italia, dalle 15.30 del 24 alle 15.29 del 25

Per il giorno 25 ottobre 2025 sono previsti 2 scioperi nel settore dei trasporti in Italia. Entrambi gli scioperi riguardano il settore marittimo e si svolgono su scala nazionale. Di seguito i dettagli completi sugli scioperi previsti per questa data.

Sciopero dei trasporti Italia – Compagnie Tirrenia CIN e Moby

È indetto uno sciopero di 24 ore, dalle 15.30 del 24 ottobre alle 15.29 del 25 ottobre 2025, che coinvolge il personale marittimo ed amministrativo delle società di navigazione Tirrenia CIN e Moby. Lo sciopero è di rilevanza nazionale e interessa tutto il territorio italiano. I sindacati promotori sono FEDERMAR-CISAL, UGL MARE e USB.

La categoria coinvolta è il personale marittimo ed amministrativo delle suddette compagnie di navigazione.

Un secondo sciopero, anch’esso di 24 ore con le stesse modalità temporali (dalle 15.30 del 24 ottobre alle 15.29 del 25 ottobre 2025), interessa il personale marittimo delle società di navigazione Tirrenia CIN e Moby. Anche questo sciopero ha rilevanza nazionale e coinvolge tutto il territorio italiano. Il sindacato promotore è ORSA MARITTIMI.

La categoria coinvolta è il personale marittimo delle compagnie Tirrenia CIN e Moby.

Fonte: Mit