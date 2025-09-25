Sciopero dei trasporti 25 settembre 2025: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Il 25 settembre 2025 è previsto uno sciopero nel settore dei trasporti in Italia. In questa data, si registra 1 sciopero programmato, che riguarda il trasporto pubblico locale nella provincia di Treviso, in Veneto. Di seguito tutti i dettagli sugli scioperi previsti per questa giornata.

Treviso (Veneto)

È stato indetto uno sciopero di 24 ore per il trasporto pubblico locale nella provincia di Treviso, regione Veneto. Lo sciopero coinvolge il personale della società MOM di Treviso. L’astensione dal lavoro è stata proclamata dal sindacato OSR SGB e riguarda la categoria “personale Soc. MOM di Treviso”. Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 25 settembre 2025.

Fonte: Mit