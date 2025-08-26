Sciopero dei trasporti 26 agosto 2025: città, orario inizio e fine

Il 26 agosto 2025 sono previsti scioperi nel settore dei trasporti in Italia. In questo articolo troverai tutte le informazioni essenziali: il numero di scioperi previsti, le città coinvolte, gli orari di inizio e fine, le compagnie interessate, i sindacati promotori e le categorie di lavoratori coinvolte. Di seguito, i dettagli aggiornati sugli scioperi previsti per questa giornata.
Per la data del 26 agosto 2025 non risultano scioperi previsti nel settore dei trasporti secondo i dati ufficiali disponibili.
Fonte: Mit