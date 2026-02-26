Sciopero dei trasporti 26 febbraio 2026: città, orario inizio e fine

Il giorno 26 febbraio 2026 sono previsti 3 scioperi nel settore dei trasporti aerei in tutta Italia. I lavoratori saranno coinvolti per l’intera giornata, interessando diverse categorie e compagnie. Di seguito tutti i dettagli sugli scioperi programmati, con orari, società coinvolte, durata e sindacati promotori.
Sciopero settore aereo Italia (compagnie e aeroporti nazionali)
È indetto uno sciopero di 24 ore, dalle 00:00 alle 23:59, per il settore aereo su tutto il territorio nazionale. Lo sciopero riguarda i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti. L’iniziativa è promossa dal sindacato CUB TRASPORTI.
Sciopero Italia – ITA Airways
Nella giornata del 26 febbraio, sarà effettuato uno sciopero di 24 ore (dalle 00:01 alle 24:00) che coinvolge il personale della società ITA Airways su base nazionale. L’agitazione è proclamata dai sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL T.A., ANPAC e ANP.
Sciopero Italia – EasyJet Airlines Limited
Per la stessa giornata, è stato proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore (dalle 00:01 alle 24:00) da FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-TA, ANPAC. Lo sciopero riguarda piloti ed assistenti di volo della compagnia EasyJet Airlines Limited e coinvolge tutti gli aeroporti italiani dove opera la compagnia.
Fonte: Mit