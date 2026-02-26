Sciopero dei trasporti 26 febbraio 2026: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Il giorno 26 febbraio 2026 sono previsti 3 scioperi nel settore dei trasporti aerei in tutta Italia. I lavoratori saranno coinvolti per l’intera giornata, interessando diverse categorie e compagnie. Di seguito tutti i dettagli sugli scioperi programmati, con orari, società coinvolte, durata e sindacati promotori.

Sciopero settore aereo Italia (compagnie e aeroporti nazionali)

È indetto uno sciopero di 24 ore, dalle 00:00 alle 23:59, per il settore aereo su tutto il territorio nazionale. Lo sciopero riguarda i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti. L’iniziativa è promossa dal sindacato CUB TRASPORTI.

Sciopero Italia – ITA Airways

Nella giornata del 26 febbraio, sarà effettuato uno sciopero di 24 ore (dalle 00:01 alle 24:00) che coinvolge il personale della società ITA Airways su base nazionale. L’agitazione è proclamata dai sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL T.A., ANPAC e ANP.

Sciopero Italia – EasyJet Airlines Limited

Per la stessa giornata, è stato proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore (dalle 00:01 alle 24:00) da FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-TA, ANPAC. Lo sciopero riguarda piloti ed assistenti di volo della compagnia EasyJet Airlines Limited e coinvolge tutti gli aeroporti italiani dove opera la compagnia.

Fonte: Mit