Sciopero dei trasporti 26 luglio 2025: città, orario inizio e fine

Ansa

Il 26 luglio 2025 sono previsti diversi scioperi nel settore dei trasporti in Italia. In totale, si registrano 12 scioperi che coinvolgono il trasporto aereo, il trasporto pubblico locale e i servizi ferroviari, con impatti sia a livello nazionale che locale. Di seguito tutti i dettagli sugli scioperi previsti per questa giornata, con informazioni su città, orari, compagnie coinvolte e sindacati promotori.

Sciopero dei trasporti Catania

È indetto uno sciopero di 3 ore, dalle 21.00 alle 24.00, che coinvolge il trasporto pubblico locale. Lo sciopero interessa il personale della società AMTS di Catania ed è promosso dal sindacato OSP CUB TRASPORTI.

Sciopero dei trasporti Firenze

È previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 22.30 a termine turno, nel settore del trasporto pubblico locale. Coinvolge il personale della società GEST di Firenze ed è indetto dal sindacato OSP COBAS LAVORO PRIVATO.

Sciopero dei trasporti Italia (settore aereo)

Nel settore aereo sono previsti diversi scioperi a rilevanza nazionale che coinvolgono tutte le province d’Italia:

– Sciopero di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, indetto da CUB TRASPORTI per i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti.

– Sciopero di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, indetto da UILT-UIL per il personale della società Volotea.

– Sciopero di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, indetto da UILT-UIL, OSP FILT-CGIL e OST FIT-CISL per il personale della società Swissport Italia presso l’aeroporto di Milano Linate.

– Sciopero di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, indetto da FLAI TRASPORTI E SERVIZI per il personale delle aziende handling associate Assohandlers operanti nei sedimi aeroportuali italiani.

– Sciopero di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, indetto da USB LAVORO PRIVATO per il personale delle aziende associate ad Assaeroporti, Aeroporti 2030, Assohandlers, Federcatering e personale di terra dei vettori dell’aeroporto di Fiumicino.

Sciopero dei trasporti Italia (appalti ferroviari)

È previsto uno sciopero a rilevanza nazionale nel settore degli appalti ferroviari, che coinvolge il personale della società Elior Divisione Polaris addetto ai servizi di accoglienza e accompagnamento treni notte Intercity della società Trenitalia. Lo sciopero si svolge nella prima metà del turno di lavoro (tra le 16.00 del 25 luglio e le 15.59 del 26 luglio) ed è indetto dai sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL, FAST e ORSA TRASPORTI.

Sciopero dei trasporti Latina

Nel trasporto pubblico locale della città di Latina è indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 09.30 alle 13.30. Coinvolge il personale della società CSC Mobilità di Latina ed è promosso dai sindacati OSP FILT-CGIL, UILT-UIL e UGL-FNA.

Sciopero dei trasporti Sardegna

In Sardegna è previsto uno sciopero a rilevanza territoriale che interessa il trasporto pubblico locale per l’intera giornata lavorativa del 26 luglio, da inizio a fine servizio. Lo sciopero coinvolge il personale della società ARST delle province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano ed è indetto dal sindacato OSR/OSP ORSA AUTOFERRO TPL.

Sciopero dei trasporti Sicilia (Catania)

Oltre allo sciopero già menzionato per Catania, non risultano altri scioperi nella regione Sicilia per questa data.

Sciopero dei trasporti Umbria

In Umbria sono previsti due scioperi nel trasporto pubblico locale:

– Sciopero di 24 ore con varie modalità, indetto da OSR USB LAVORO PRIVATO per il personale della società Busitalia Sita Nord Regione Umbria.

– Sciopero di 4 ore, dalle 20.00 alle 24.00, indetto da OSR FILT-CGIL e FAISA-CISAL per il personale delle società TPL Regione Umbria Busitalia Sita Nord, Sulga Autolinee, ACAP, Autoservizi Troiani, CMT Terni, Autoservizi Fonti, Eredi Fortuni.

Fonte: Mit