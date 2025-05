Fonte: Ansa

Sciopero dei trasporti 26 maggio 2025: città, orario inizio e fine

Nel giorno 26 maggio 2025 sono previsti 5 scioperi in Italia. Di seguito i dettagli sugli scioperi previsti.

Sciopero dei trasporti Milano

È indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, per il servizio aereo, che coinvolge il personale della società SWISSPORT ITALIA AEROPORTO DI MILANO LINATE. Lo sciopero è indetto dai sindacati OSP FILT-CGIL e UILT-UIL.

Un altro sciopero per la città di Milano è indetto per 24 ore e interessa il trasporto pubblico locale. In particolare è coinvolto il personale della società AUTOGUIDOVIE PROVINCE DI MILANO, PAVIA, CREMONA, MONZA E DELLA BRIANZA. I sindacati coinvolti sono OSR USB LAVORO PRIVATO.

Inoltre, è previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, per il personale della società AIRPORT HANDLING AEROPORTI DI MILANO LINATE E MALPENSA, indetto dai sindacati OSR USB LAVORO PRIVATO.

Sciopero dei trasporti Napoli

È indetto uno sciopero di 24 ore per il servizio taxi, che coinvolge gli ADDETTI AL SERVIZIO TAXI TERRITORIO COMUNALE DI NAPOLI. Lo sciopero è indetto dal sindacato USB TAXI.

Sciopero dei trasporti Roma

È indetto uno sciopero di 24 ore per il servizio taxi, che coinvolge gli ADDETTI AL SERVIZIO TAXI TERRITORIO COMUNALE DI ROMA CAPITALE. Lo sciopero è indetto dal sindacato USB TAXI.

Sciopero dei trasporti Torino

È indetto uno sciopero di 24 ore per il servizio taxi, che coinvolge gli ADDETTI AL SERVIZIO TAXI TERRITORIO COMUNALE DI TORINO. Lo sciopero è indetto dal sindacato USB TAXI.

Sciopero dei trasporti Catanzaro

È indetto uno sciopero di 24 ore per il servizio taxi, che coinvolge gli ADDETTI AL SERVIZIO TAXI TERRITORIO COMUNALE DI LAMEZIA TERME. Lo sciopero è indetto dal sindacato USB TAXI.

