Sciopero dei trasporti 26 settembre 2025: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Il 26 settembre 2025 sono previsti diversi scioperi nel settore dei trasporti in Italia. In totale, si registrano 13 scioperi che coinvolgono principalmente il comparto aereo, con particolare attenzione agli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa e Cagliari. Di seguito tutti i dettagli su orari, compagnie, sindacati e categorie interessate.

Italia (Aeroporti di Milano Linate e Malpensa)

È indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 10.00 alle 14.00, che coinvolge il personale della società Airport Handling degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa. Lo sciopero è proclamato dai sindacati OST CUB TRASPORTI.

Un altro sciopero di 4 ore, dalle 10.00 alle 14.00, riguarda il personale della società ALHA presso l’aeroporto di Milano Malpensa, indetto da OST CUB TRASPORTI.

Il personale della società MLE dell’aeroporto di Milano Malpensa sarà coinvolto in uno sciopero di 4 ore, dalle 10.00 alle 14.00, proclamato da OST CUB TRASPORTI.

Per la giornata del 26 settembre è previsto anche uno sciopero di 24 ore (dalle 00.00 alle 23.59) per il personale autisti della società SEA degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, indetto da OST CUB TRASPORTI.

Il personale navigante della società Wizz Air Malta Limited sarà interessato da uno sciopero di 24 ore (dalle 00.00 alle 24.00), proclamato dal sindacato FILT-CGIL.

Il personale della società Airport Handling degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa sarà coinvolto anche in uno sciopero di 4 ore, dalle 10.00 alle 14.00, indetto da OSR USB LAVORO PRIVATO.

Il personale della società Dussmann Service addetto alle pulizie presso l’aeroporto di Milano Malpensa parteciperà a uno sciopero di 24 ore (dalle 00.00 alle 24.00), indetto da ADL VARESE.

I lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto aeroporti saranno coinvolti in uno sciopero nazionale di 24 ore (dalle 00.00 alle 23.59), proclamato da CUB TRASPORTI.

Il personale della società Volotea sarà interessato da uno sciopero di 24 ore, proclamato da UILT-UIL.

Un ulteriore sciopero di 4 ore, dalle 10.00 alle 14.00, riguarda il personale della società Airport Handling degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, indetto da FLAI TRASPORTI E SERVIZI.

Il personale della società Airport Handling degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa sarà coinvolto anche in uno sciopero di 4 ore, dalle 10.00 alle 14.00, proclamato da OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-TA.

Il personale delle aziende handling associate Assohandlers operanti nei sedimi aeroportuali italiani parteciperà a uno sciopero di 4 ore, dalle 10.00 alle 14.00, proclamato da FLAI TRASPORTI E SERVIZI.

Cagliari (Sardegna)

Presso l’aeroporto di Cagliari, in Sardegna, è previsto uno sciopero di 24 ore (dalle 00.00 alle 23.59) che coinvolge il personale della società Sogaersecurity. Lo sciopero è indetto dal sindacato OSR UGL-TA.

Fonte: Mit