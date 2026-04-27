Sciopero dei trasporti 27 aprile 2026: città, orario inizio e fine

Il giorno 27 aprile 2026 sono previsti in Italia quattro scioperi relativi al settore dei trasporti pubblici locali, che coinvolgono diverse regioni e province. L’articolo offre un quadro completo e aggiornato sui principali scioperi annunciati per questa data, con dettagli su orari, società e sindacati coinvolti. Di seguito vengono riportate tutte le informazioni utili per chi si sposta nelle aree interessate.
Sciopero dei trasporti Bari (Puglia)
Nella provincia di Bari è previsto uno sciopero del personale della Soc. STP di Bari. La mobilitazione coinvolge il trasporto pubblico locale e avrà una durata di 4 ore: dalle 17.30 alle 21.30. Allo sciopero, di rilevanza locale, aderiscono le sigle sindacali OST FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL.
Sciopero dei trasporti Cosenza (Calabria)
Nel territorio di Cosenza è stato proclamato uno sciopero di 24 ore che coinvolge il personale della Soc. IAS Autolinee di Corigliano-Rossano. Lo sciopero riguarda il trasporto pubblico locale e vede l’adesione dei sindacati RSA FILT-CGIL, UILT-UIL, FAISA-CISAL.
Sciopero dei trasporti Firenze (Toscana)
Nella provincia di Firenze, area di rilievo territoriale per tutta la regione Toscana, è previsto uno sciopero della durata di 4 ore: dalle 17.30 alle 21.30. Coinvolge il personale della Soc. Autolinee Toscane – bacino di Firenze. Lo sciopero è stato indetto dal sindacato OSP COBAS Lavoro Privato.
Sciopero dei trasporti Napoli (Campania)
A Napoli è stato proclamato uno sciopero di 4 ore: dalle 8.30 alle 12.30 che coinvolge il personale della Soc. AIR Campania di Napoli per il trasporto pubblico locale. A indire la protesta è il sindacato OSR USB Lavoro Privato.
Fonte: Mit