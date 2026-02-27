Sciopero dei trasporti 27 febbraio 2026: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Il giorno 27 febbraio 2026 sono previsti quattro scioperi che interessano diversi settori e aree geografiche in Italia. Gli scioperi coinvolgono sia il trasporto pubblico locale in città specifiche sia il settore ferroviario a livello nazionale. Di seguito presentiamo tutti i dettagli relativi a ogni singolo sciopero previsto per la giornata.

Sciopero dei trasporti Torino (Piemonte)

È previsto uno sciopero nel trasporto pubblico locale nella città di Torino, in Piemonte. Coinvolge il personale della società Arriva Italia di Torino e durerà 4 ore: dalle 16.00 alle 20.00. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati OSR FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL e riguarda il personale soc. Arriva Italia di Torino.

Sciopero dei trasporti Bari (Puglia)

Nella città di Bari, in Puglia, è indetto uno sciopero nel trasporto pubblico locale che coinvolge gli operatori di esercizio della Società Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici di Bari. Lo sciopero avrà durata di 4 ore: dalle 19.30 alle 23.30, e sarà indetto dai sindacati OSR FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL.

Sciopero plurisettoriale Nazionale (Italia)

A livello nazionale, è indetto uno sciopero plurisettoriale che interessa il settore ferroviario e il trasporto merci su rotaia, della durata di 24 ore: dalle 21.00 del 27 febbraio alle 20.59 del 28 febbraio 2026. Lo sciopero riguarda il personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria e coinvolge tutta l’Italia. È organizzato dai sindacati CUB TRASPORTI, SGB. Nello stesso sciopero rientra anche il trasporto pubblico locale nella giornata del 28 febbraio.

Sciopero ferroviario Nazionale – Settore ferroviario (Italia)

Sempre su scala nazionale, il personale delle imprese del comparto ferroviario sciopererà per 8 ore: dalle 22.00 del 27 febbraio alle 5.59 del 28 febbraio 2026. Questo sciopero è proclamato dal sindacato USB LAVORO PRIVATO e coinvolge il comparto ferroviario in tutta Italia.

Fonte: Mit