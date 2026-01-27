Sciopero dei trasporti 27 gennaio 2026: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Il 27 gennaio 2026 è prevista una giornata di sciopero che coinvolge il settore dei trasporti pubblici locali in Italia. Nello specifico, sono stati proclamati 1 sciopero per questa data. Di seguito trovate tutte le informazioni e i dettagli aggiornati sugli scioperi previsti per la giornata.

Genova (Liguria): Sciopero trasporto pubblico locale AMT

Nel capoluogo ligure, Genova, è stato indetto uno sciopero territoriale che coinvolge il settore del Trasporto pubblico locale. L’astensione dal lavoro si svolgerà nella fascia oraria di 4 ORE: DALLE 11.30 ALLE 15.30. Lo sciopero interessa il personale della società AMT di Genova e vede come promotore il sindacato OSR CUB Trasporti.

Fonte: Mit