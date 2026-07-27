Sciopero dei trasporti 27 luglio 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il 27 luglio 2026 è prevista l’organizzazione di uno sciopero che interessa il settore dei trasporti pubblici in Italia. Di seguito, forniamo il dettaglio dei singoli scioperi attesi per la giornata, con informazioni sulla città interessata, le fasce orarie coinvolte, le compagnie, i sindacati e le categorie dei lavoratori aderenti.

Sciopero dei trasporti Savona

Nella provincia di Savona, regione Liguria, è stato proclamato uno sciopero di 4 ore, nella modalità dalle 10.15 alle 14.15, che coinvolge il personale della società TPL LINEA di Savona nell’ambito del trasporto pubblico locale. Lo sciopero è stato indetto dalla RSU e interessa la categoria PERSONALE SOC. TPL LINEA DI SAVONA. La proclamazione dello sciopero è stata registrata il 2 luglio 2026.

Fonte: Mit