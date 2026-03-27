Sciopero dei trasporti 27 marzo 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il giorno 27 marzo 2026 sono previsti diversi scioperi nel settore dei trasporti pubblici locali su tutto il territorio italiano. In totale, sono stati annunciati cinque scioperi che coinvolgeranno personale di società che operano in Lombardia, Campania, Piemonte e Lazio. Di seguito riportiamo tutti i dettagli relativi agli orari, alle città coinvolte e alle compagnie interessate.

Sciopero dei trasporti a Frosinone (Lazio)

È previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, che coinvolge il personale della società Cialone Tour di Frosinone. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato USI CTS e riguarda il servizio di trasporto pubblico locale.

Sciopero dei trasporti a Milano (Lombardia)

Per l’intera giornata è stato indetto uno sciopero di 24 ore su tutta la provincia, con modalità varie, che interessa il personale del gruppo ATM di Milano. Lo sciopero è proclamato dal sindacato AL-COBAS e riguarda il trasporto pubblico locale.

Sciopero dei trasporti a Napoli (Campania)

Per la città di Napoli sono previsti due scioperi locali, entrambi della durata di 4 ore, dalle 19.00 alle 23.00. Entrambi coinvolgono il personale della società EAV di Napoli e sono indetti dai sindacati OSR FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL, UGL-AUTOFERRO. Questi scioperi interesseranno il servizio di trasporto pubblico locale nella provincia di Napoli.

Sciopero dei trasporti a Novara (Piemonte)

Nel comune di Novara si svolgerà uno sciopero della durata di 4 ore, dalle 17.30 alle 21.30. Coinvolto il personale della società SUN di Novara, su iniziativa del sindacato AL-COBAS, per il settore del trasporto pubblico locale.

Fonte: Mit