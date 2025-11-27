Sciopero dei trasporti 27 novembre 2025: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Il giorno 27 novembre 2025 è previsto uno sciopero nel settore dei trasporti ferroviari in Italia. In totale si segnala 1 sciopero programmato per questa giornata. Di seguito tutti i dettagli sugli scioperi previsti nelle diverse aree geografiche, con informazioni su orari, compagnie coinvolte e sindacati promotori.

Sciopero ferroviario a Genova (Liguria)

Per la giornata del 27 novembre 2025 è stato indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 9.01 alle 13.00, che coinvolge il personale della Società Trenitalia DPLH di Genova Piazza Principe. Lo sciopero interessa i lavoratori del settore ferroviario nella provincia di Genova, in Liguria. A promuovere la mobilitazione sono i sindacati OSR FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL, FAST, ORSA. Il servizio coinvolto riguarda la categoria del personale di Trenitalia DPLH di Genova Piazza Principe e lo sciopero avrà rilievo locale.

Fonte: Mit