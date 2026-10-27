Sciopero dei trasporti 27 ottobre 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Per il 27 ottobre 2026 è previsto 1 sciopero in Italia. Di seguito i dettagli relativi all’area interessata, agli orari, al personale coinvolto e ai sindacati che hanno proclamato l’astensione.

Sciopero sulla tratta autostradale Incisa-Sasso Marconi

Lo sciopero interessa la circolazione e la sicurezza stradale sulla tratta dell’autostrada A1 tra Incisa e Sasso Marconi, in Italia. Coinvolge il personale della società GSA addetto alla sorveglianza antincendio. L’astensione è di 4 ore per ciascun turno: dalle 8:00 alle 12:00 per il primo turno e dalle 20:00 alle 24:00 per il secondo. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato OSP SGB.

Fonte: Mit