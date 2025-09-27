Sciopero dei trasporti 27 settembre 2025: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Il 27 settembre 2025 non risultano scioperi dei trasporti programmati secondo i dati ufficiali disponibili. In questo articolo troverai sempre i dettagli aggiornati sugli scioperi previsti per la giornata, con informazioni su città coinvolte, orari, sindacati e categorie interessate. Oggi, tuttavia, non sono previsti scioperi: il numero totale di scioperi in programma è 0.

Fonte: Mit